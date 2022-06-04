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Казахстан изменит название марки нефти из-за санкций против России

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Lucy Nicholson/Reuters

Власти Казахстана решили изменить название марки нефти Urals на KEBCO (Казахстанскую экспортную смесь сырой нефти), сообщает Reuters.

«В связи с недавними значительными геополитическими изменениями <...> и во избежание негативного влияния изменений на экспорт казахстанской нефти через российские порты с июня 2022 года применяется следующее название сорта — KEBCO», — говорится в сообщении компании «CNPC-Актобемунайгаз», которая осуществляет транзит нефти.

Казахстан использует российские морские порты в качестве транзитного маршрута для 20% своего экспортного потока нефти. По информации трейдеров, казахстанские поставки неоднократно ошибочно принимались за российские бочки. В компании заявили, что переименование нефти является вынужденной мерой для избежания последствий санкций и проблем с открытием аккредитивов.

Казахстанские нефтедобытчики надеются добиться более высоких цен на свою нефть и облегчить ее продажу, если в документах будет четко указано, что она не российская, пишет Reuters.

Несколькими днями ранее ЕС полностью согласовал шестой пакет антироссийских санкций, который, в частности, предполагает частичное отложенное нефтяное эмбарго. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что к концу года под запрет попадет 90% ввозимой в Европу российской нефти.

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