Россия сохранила транзит газа через Украину на уровне ниже 42 млн кубометров

«Газпром» направляет в Европу газ через территорию Украины в объеме 41,9 млн кубометров в сутки посредством газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа». Заявка на прокачку через «Сохрановку» отклонена Киевом. Об этом сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов, передает ТАСС.

По его словам, днем ранее объем прокачки составлял 42,1 млн кубометров.

29 мая сообщалось, что Россия сохранила транзит газа через Украину на уровне ниже 45 млн кубометров.

11 мая Украина перестала вести прием для транзита газа через ГИС «Сохрановка». Причиной назвали территориальное расположение ГИС. Она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). Для транзита газа на территорию Европы остался только один вход — ГИС «Суджа».