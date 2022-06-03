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В Турции инфляция в мае ускорилась до 73,5%

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Emrah Gurel/AP

Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, в Турции по итогам мая в годовом исчислении вырос до 73,5%. За месяц до этого показатель составлял 69,97%. Об этом сообщает пресс-служба Турецкого статистического института (TUIK) на своем сайте.

В мае 2021 года показатель находился на уровне 16,59%.

В то же время независимая Группа анализа инфляции сообщает, что по итогам мая рост цен составил 160,76%. Месяцем ранее в группе фиксировали инфляцию на уровне 156,86%.

Турецкая Республика переживает самое сильное за последние 20 лет повышение инфляции. На финансовую систему Турции негативно повлияло прошлогоднее решение властей о снижении учетной ставки. В ноябре 2021 года курс лиры обвалился на 18%, что стало рекордным падением за 19 лет.

В начале июня Bloomberg сообщило, что турецкий фондовый рынок за январь-май 2022 года показал лучшую динамику в мире в пересчете на местную валюту.

Темпы роста турецких акций превзошли остальные мировые рынки акций на фоне популярности активов у турецких инвесторов, которые ищут в них защиту от стремительного роста инфляции.

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