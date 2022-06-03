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Российским туристам в Турции разрешили оплачивать гостиницы картами «Мир»

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Туристы из России могут без проблем оплачивать услуги картой «Мир» почти во всех отелях Турции. Об этом сообщила глава «Ростуризма» Зарина Догузова, передает ТАСС.

По ее словам, соответствующую информацию подтвердил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

«В Турции уже сегодня значительная часть инфраструктуры принимает карту «Мир»», — сказала Догузова.

Ранее сообщалось, что в Турции Denizbank с 24 мая стал принимать российские карты «Мир» в своих банкоматах.

В конце мая газета «Коммерсант» со ссылкой на генерального директора TEZ TOUR Египет Тамера Саида сообщила, что власти Египта совместно с банками прорабатывают возможность использования в стране карт российской платежной системы «Мир».

В начале марта сервисы ApplePay и GooglePay стали недоступны для выпущенных в России карт Visa и MasterCard. Позднее стало известно, что система ApplePay стала ограничивать и оплату картами «Мир» и удалять их из приложения.

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