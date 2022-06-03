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В CNN рассказали, почему бюджет России пополняется даже после сокращения экспорта газа

CNN: бюджет России пополняется за счет роста цен на газ

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Dmitry Lovetsky/AP

В CNN рассказали, что, несмотря на сокращение поставок газа более чем на четверть, бюджет России продолжает пополняться.

В публикации говорится о том, что на сегодняшний день «Газпром» сократил поставки газа по меньшей мере на 20 миллиардов кубометров потребителям Польши, Болгарии, Финляндии, Дании, Германии и Нидерландов — из-за того, что они оплатили поставки в рублях по требованию России. По данным Международного энергетического агентства (IEA), это составляет почти 13% от общего годового объема импорта газа Европейским союзом из РФ.

«Маловероятно, что доходы России существенно сократятся, пока не будет дальнейших отключений», — отметил аналитик S&P Global Commodity Insights Джеймс Хакстепп.

В статье отмечается, что Россия «пока не прочувствует» последствий сокращения поставок своего газа, так как стремительный рост цен на нефть и природный газ привел к росту доходов РФ, пишет CNN. По данным Хакстеппа, в 2022 году цены на газ выросли в среднем до 96 евро за мегаватт-час.

После начала спецоперации РФ на Украине В Европе заговорили о необходимости постепенного отказа от поставок российского топлива. Еврокомиссия разработала план REPowerEU, согласно которому Европа предлагает снижение импорта российского газа на две трети к концу года, а к 2027 году полностью избавиться от зависимости от российского газа.

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