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Минторг США запретил 71 юрлицу из России и Белоруссии использовать американские технологии

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Liu Jie/Global Look Press

Министерство торговли США внесло 71 юридическое лицо из России и Белоруссии в черный список, который подразумевает закрытие доступа этим организациями к американским технологиям и программному обеспечению. Об этом сообщили в Белом доме.

«Министерство торговли еще больше ограничивает возможности российских вооруженных сил получать технологии и другие предметы, необходимые им для поддержания своей агрессии и проецирования силы», — говорится в заявлении.

В Белом доме отметили, что правительство США продолжает вводить обширные экономические меры против России из-за проводимой ею специальной военной операции на Украине.

Там добавили, что уже 1000 граждан попали под санкции министерства финансов США и еще более 300 лиц попали под ограничения для коммерческих организаций.

В начале марта Министерство торговли США в связи с ситуацией на Украине ввело режим ужесточенного экспортного контроля против 81 организации и лиц, которые связаны с Россией.

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