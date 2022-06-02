Кабмин планирует провести докапитализацию трех авиакомпаний на 17 млрд рублей

Правительство России планирует направить 17 млрд руб. на покупку на приобретение облигаций авиакомпаний «Сибирь», «Уральские авиалинии» и «Аврора», сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.

«Правительство приняло решение задействовать средства Фонда национального благосостояния для приобретения облигаций трех российских перевозчиков — авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Сибирь» и «Аврора». На эти цели будет направлено 17 млрд руб. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение позволит поддержать перевозчиков», — указано в сообщении.

Уточняется, что на докапитализацию «Сибири» будет потрачено более 13,7 млрд руб., «Уральских авиалиний» — 3 млрд руб., а «Аврора» получит около 366 млн руб.

«Подписанный документ — часть комплекса мер правительства по обеспечению развития российской экономики в условиях внешних санкций», — пояснили в правительстве.

Ранее в «Ростехе» заявили, что планируют поставить на рынок более 110 самолетов к 2025 году.