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Хуснуллин сказал, что на строительство дорог в России направят 13,2 трлн рублей

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Объем финансирования пятилетней программы строительства дорог в России составит 13,2 трлн рублей. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

«Всего общий объем финансирования программы составляет 13,2 триллиона рублей. Колоссальная сумма», — сказал он.

По словам Хуснуллина, из этой суммы 5,4 мрлн – деньги федерального дорожного фонда, 7,2 трлн — из региональных бюджетов. Еще 436 млрд — это деньги фонда национального благосостояния (ФНБ) на проекты, которые Путин одобрил в конце 2021 года. Это трасса М-12, Казань –- Екатеринбург, которая идет обход Твери.

Вице-премьер добавил, что за пять лет планируют привести в порядок около 85% дорог опорной сети.

Ранее 2 июня Путин заявил, что в стране есть все необходимое для дорожного строительства на высочайшем уровне. Глава государства подчеркнул, что у России есть собственные научно-технологические заделы в сфере инфраструктурного строительства.

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