В России допустили снижение ставок по льготной ипотеке для IT-специалистов до 1%

Ставку по льготной ипотеке для IT-специалистов могут снизить до 1%. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление замглавы Минцифры России Максима Паршина.

«Уже сейчас банки предлагают 4%. <…> До 2% уже есть примеры, я думаю, что будет 1%», — сказал Паршин о размере ставки, выступая на конференции ЦИПР-2022.

По его словам, в регионах власти способны участвовать в программе, еще больше снижая ставку для специалистов, которые заняты в IT-сфере.

Ранее Минцифры опубликовало список банков, которые участвуют в программе льготной ипотеки для сотрудников IT-компаний. В перечне 49 банков, в том числе Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Тинькофф Банк и Газпромбанк.

В конце мая исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин рассказал, почему Россия сейчас является более привлекательной для IT-сферы юрисдикцией, нежели зарубежные страны.

Он подчеркнул, что благодаря инициативам государства и эксклюзивным мерам поддержки IT-отрасли привлекательность российской юрисдикции в последние годы существенно возросла.