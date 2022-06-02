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Клиенты Сбера до 15 июня бонусом получат к выплате на детей по 2000 рублей на покупки

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Клиентам Сбера, которые до 15 июня получат выплаты на детей от 8 до 17 лет на карту или счет в Сбербанке, добавят по 2000 бонусных рублей на покупки в СберМаркете и СберМегаМаркете. Подобные выплаты, как сообщает пресс-служба организации, получили уже более миллиона семей с невысокими доходами.

Единый промокод, работающий в маркетплейсах — на 1000 рублей в СберМаркете и 1000 рублей в СберМегаМаркете действует на покупки на сумму от 3 тысяч рублей. Промокод придет до 20 июня включительно, а воспользоваться им можно будет до 31 июля 2022 года.

«Мы считаем, что социальная роль Сбера — одна из ключевых. Мы всегда стараемся давать дополнительные возможности для реализации своих планов нашим клиентам. Надеемся, что наш вклад также поможет семьям, получающим выплаты от государства», — комментирует директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка Екатерина Гарцева.

Заявление на выплаты можно подать дистанционно через портал Госуслуги, или обратившись в Пенсионный фонд и МФЦ лично. Чтобы получить подарки от Сбера, в заявлении необходимо указать реквизиты счета или карты СберБанка, эти данные можно найти в СберБанк Онлайн.

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