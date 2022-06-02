В Центробанке заявили, что Россия увеличила международные резервы до $589,6 млрд

Международные резервы России увеличились за неделю на 1,1% или на $6,2 млрд, составив по состоянию на 27 мая $589,6 млрд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Банка России.

«Международные резервы по состоянию на 27 мая составили 589,6 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 6,2 млрд долларов США, или на 1,1%, в результате положительной переоценки», — сказали в российском Центробанке.

Отмечается, что на 20 мая международные резервы России составляли $583,4 млрд. Это совокупная стоимость денег в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и монетарного золота.

В конце мая российский Центральный банк опубликовал обзор, в котором заявил о рисках хронической высокой инфляции в мировой экономике. В Банке России подчеркнули, что текущий рост инфляции является вызовом для ведущих центральных банков мира и требует от них «более решительного ужесточения денежно-кредитной политики».