Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Дачникам рассказали, какие растения можно посадить в июне без рассады 18:23
Anadolu: подготовлена дорожная карта по безопасному экспорту зерна из украинских... 18:22
Новак не исключил дефицит нефтепродуктов в Евросоюзе из-за эмбарго на нефть... 18:20
Фигурист Семененко заявил о прекращении уголовного дела после падения головой... 18:18
Власти Запорожской области объявили о национализации имущества Украины 18:15
Захарова отреагировала на включение в санкционный список 18:14
Mercedes-Benz представил новый кроссовер GLC с технологией «прозрачный... 18:10
Глава Европарламента закрыла доступ «российским компаниям» в здания... 18:06
В Москве нашли ребенка, которого 12 лет назад похитил отец 18:03
Несколько сотен человек осудили после январских беспорядков в Казахстане 17:55
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Министры ОПЕК+ одобрили увеличение добычи нефти в июле и в августе

close
100%
Dado Ruvic/Reuters

На встрече министров стран ОПЕК+ было согласовано увеличение добычи нефти на 648 тыс. баррелей в сутки (б/с) в июле и в августе. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на два источника в делегациях участников альянса.

Как указала один из источников, следующая встреча ОПЕК+ пройдет 30 июня.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники писала, что некоторые государства ОПЕК прорабатывают вопрос возможной остановки участия РФ в сделке ОПЕК+ по добыче нефти. По информации источников, подобная мера рассматривается из-за санкций западных стран против России и частичного запрета на российскую нефть со стороны Евросоюза. В организации считают, что ограничения в адрес России не позволяют последней добывать больше топлива.

Ранее организация сообщала, что члены ОПЕК+ в июне продолжат наращивать добычу нефти на плановые 432 тыс. баррелей в сутки.

ОПЕК+ — это сообщество стран, которые не входят в Организацию государств-экспортеров нефти, но сотрудничающих с ОПЕК и между собой в некоторых вопросах добычи и экспорта сырья.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть