Министры ОПЕК+ одобрили увеличение добычи нефти в июле и в августе

На встрече министров стран ОПЕК+ было согласовано увеличение добычи нефти на 648 тыс. баррелей в сутки (б/с) в июле и в августе. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на два источника в делегациях участников альянса.

Как указала один из источников, следующая встреча ОПЕК+ пройдет 30 июня.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники писала, что некоторые государства ОПЕК прорабатывают вопрос возможной остановки участия РФ в сделке ОПЕК+ по добыче нефти. По информации источников, подобная мера рассматривается из-за санкций западных стран против России и частичного запрета на российскую нефть со стороны Евросоюза. В организации считают, что ограничения в адрес России не позволяют последней добывать больше топлива.

Ранее организация сообщала, что члены ОПЕК+ в июне продолжат наращивать добычу нефти на плановые 432 тыс. баррелей в сутки.

ОПЕК+ — это сообщество стран, которые не входят в Организацию государств-экспортеров нефти, но сотрудничающих с ОПЕК и между собой в некоторых вопросах добычи и экспорта сырья.