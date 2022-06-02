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В России отменят НДФЛ при переводе ценных бумаг и денег от попавшего под санкции брокера

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Pixabay

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство намерено отменить налог на доход физических лиц (НДФЛ) при переводе ценных бумаг и денег от брокера, подпавшего под антироссийские санкции, пишет ТАСС.

«Полностью избавим от необходимости платить налог на доходы физических лиц при переводе ценных бумаг и денежных средств от брокера, подпавшего под иностранные санкции», — сказал он на заседании кабмина.

По его словам, отмена этого налога станет одной из корректировок Налогового кодекса, которые решили ввести для облегчения влияния ограничительных мер на простых россиян и бизнес.

В том числе планируют установить льготы по налогу на прибыль и страховым взносам для компаний радиоэлектронного сектора, разрабатывающих и выпускающих собственные электронные компоненты и изделия.

В конце мая вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство поручило Ростуризму проработать возможность обнуления НДС для туроператоров. Он отметил, что уже были приняты меры поддержки с освобождением от НДС инфраструктуры на пять лет, поэтому сейчас «надо действовать очень аккуратно».

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