Сервис «VK Музыка» возглавил гендиректор «Газгольдера» Дуксин

Гендиректора творческого объединения «Газгольдер» Николая Дуксина назначили на должность директора музыкального сервиса «VK Музыка». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

«Николай Дуксин будет развивать сервис «VK Музыка» и новые направления музыкального бизнеса компании», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что сервис планируют развивать, в том числе по части создания дополнительных возможностей для музыкантов и расширения библиотеки контента. «VK Музыку» хотят превратить в культурную среду, которая бы решала творческие задачи, производила и поддерживала самый разнообразный контент.

Николай Дуксин работал в Gazgolder с 2010 года. В 2013 он стал управлять всеми бизнес-процессами лейбла. Он был ответственным за создание оригинального контента для телеканалов, онлайн-сервисов и цифровых платформ.

В конце мая сообщалось, что в VK назначен новый председатель совета директоров — им станет глава департамента «Газпрома» Сергей Куприянов. С14 декабря 2021 года Куприянов состоял в совете директоров компании в качестве неисполнительного директора. Вместо него на эту должность была назначена Мария Зыбина, которая является исполнительным вице-президентом «Газпромбанка».