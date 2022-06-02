СберМаркет подарит магниты со СберКотом за заказы из магазина «Лента» в Петербурге

Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости СберМаркет подарит магниты со СберКотом за каждый заказ из магазина «Лента» в Санкт-Петербурге. Покупатели, собравшие 4 разных магнита, получат в подарок промокод на 2000 рублей на покупки в СберМаркете. Акция действует до 30 июня.

«Коллекционная механика всегда пользуется большой популярностью среди покупателей сетевых магазинов. Чтобы создать для жителей Санкт-Петербурга особое настроение и подарить им немного тепла, мы изобразили на каждом магните маленькую историю из жизни Питера. У Сбера есть известный персонаж — СберКот, который и стал главным героем креативных изображений на магнитах», — отметил и. о. директора дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Артем Могилин.

СберКот — самый финансово грамотный кот в мире, легко и понятно обучающий финансовой грамоте. Первая рассылка от имени СберКота и первый мем с его участием появились более четырех лет. На данный момент рассылку получают более 14 млн пользователей, а стикеры с котом — самые популярные коммерческие стикеры социальной сети «ВКонтакте».