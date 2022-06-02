В Омане решили использовать попутный природный газ для майнинга

Оман начнет использовать попутный природный газ для майнинга биткоина после приобретения доли в майнинговой компании Crusoe Energy Systems Inc. Об этом сообщает Bloomberg.

Оман будет использовать избыточный газ для добычи биткоина, сокращая вредные выбросы в атмосферу. Суверенный фонд благосостояния купил за $350 млн долю в американской компании Crusoe Energy Systems Inc, которая занимается майнингом криптовалюты с использованием попутного природного газа.

В агентстве указали, что пилотный проект будет запущен в 2023 году. Компания из США приедет в Оман ради установки оборудования для улавливания газа на скважинах.

Отмечается, что криптомайнинг повсеместно критикуется за вредные выбросы парниковых газов. Климатические эксперты единогласно критикуют Crusoe за то, что для майнинга компания все равно использует сжигаемый газ.

В конце мая зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин (ЕР) нне исключиле исключил, что Россия станет лидером мирового майнинга. По его словам, это возможно после принятия законопроекта о цифровых валютах, который предполагает создание комплексного регулирования криптовалютного рынка.