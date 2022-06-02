Санкции ЕС в отношении нефти и судоходства из РФ приведут к мировому кризису продовольствия

Частичное эмбарго Евросоюза (ЕС) на импорт российской нефти и запрет на страхование российских торговых судов могут привести к глобальному кризису продовольствия. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«Решения ЕС достигнут обратного результата — подорвут экономику и энергобезопасность ЕС. Ускорят надвигающийся глобальный продовольственный кризис, который Брюссель на словах стремится предотвратить», — отметили в МИД.

В ведомстве добавили, что решение о частичном отказе от нефти и нефтепродуктов из России приведет лишь к росту цен и нарушит равновесие энергорынков. Тоже самое касается запретов на страхование российских судов.

В заявлении указали, что новые преграды на пути товаров из России могут привести к последствиям в поставках аграрной продукции.

Ранее в четверг директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (Food and Agriculture Organization — ФАО) для связи с Российской Федерацией Олег Кобяков заявил, что из-за спецоперации России на Украине порядка 13–15 млн человек в мире могут оказаться на грани голода.