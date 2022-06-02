Экономист Степанова: «раздувание» доллара усугубит продовольственный кризис

Следствием чрезмерного укрепления и «раздувания» доллара может стать кризис экономик развивающихся стран, предупредила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Диана Степанова. Об этом эксперт рассказала «Прайм».

В апреле курс американской валюты начал укрепляться по отношению к юаню и валютам развивающихся стран. Степанова объяснила, что тенденция связана с ростом процентной ставки Федрезерва и ожиданиями дальнейшего ужесточения.

По оценке Степановой, чрезмерное укрепление доллара может сказаться негативно – на него приходится 80% валютно-обменных операций в мире.

Ранее Центробанк заявил, что не намерен снимать или ослаблять ограничения на продажу валюты физическим лицам. В регуляторе напомнили, что ограничения будут действовать до сентября текущего года.

Центробанк на фоне высокой волатильности курса рубля в марте ограничил кредитным организациям право продажи наличной валюты россиянам.18 апреля регулятор ослабил ограничения. В результате с 9 сентября банки получили право продавать гражданам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля.