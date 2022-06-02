Минстрой предложил повысить нормативную цену жилья

Минстрой подготовил приказ, согласно которому норматив цены 1 кв. м общей площади жилья в России на второе полугодие 2022 года в установлен в размере 83,4 тыс. руб. Об этом сообщает РБК.

Цена на 19% выше норматива первого полугодия текущего года. Документ опубликован на официальном портале для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов.

Самый высокий норматив цены «квадрата» будет в Санкт-Петербурге, Москве и Краснодарском крае, а самый низкий — в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Оренбургской области.

В 2020 году Минстрой рассчитал, что средняя рыночная цена квадратного метра жилья в грядущем году составит 49 173 руб.

Также заместитель главы Минстроя России Никита Стасишин заявил, что регулирование цен на жилье не приведет к его ценовой доступности. Замминистра напомнил, что в настоящее время в стадии строительства на территории России находится около 100 млн кв. м жилья и динамика улучшается.