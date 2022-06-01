ЦБ с 2020 года внес в «черный список» более 5 тысяч нелегальных компаний

ЦБ РФ с 2020 года внес в «черный список» более 5 тыс. компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе банка.

По данным ЦБ, только 110 компаний обратились с просьбой исключить их из списка, обоснованными были признаны 68 из них.

Отмечается, что большая часть исключенных компаний прекратили предоставлять нелегальные услуги или легализовались.

«Пять компаний использовали свое право на обжалование действий Банка России в судебных инстанциях. Все дела, рассмотренные судами, закончились решением не в пользу нелегалов», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что доля клиентов, отдающих на погашение микрозаймов 80% дохода, выросла с 47% до 52% в первом квартале 2022 года. По данным ЦБ, доля просроченных на 90 дней микрозаймов с начала года выросла на 1,7 процентных пункта до 31,3%.

Как следует из обзора, объем выданных микрокредитов в первом квартале упал на 8% до 175 млрд руб. По данным Национального бюро кредитных историй, количество микрозаймов, выданных в апреле 2022 года российскими МФО, сократилось на 19,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 1,91 млн.