Песков заявил, что санкции приведут к продовольственному и энергетическому кризису в мире

Частичное эмбарго на нефть из России со стороны Евросоюза негативно отразится на всем мировом энергетическом рынке и может привести к глобальному продовольственному кризису. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Потенциально мы находимся на пороге весьма глубокого продовольственного кризиса, связанного с введением незаконных ограничений в адрес одного из основных поставщиков, то бишь нас», — сказал представитель Кремля на брифинге в ответ на вопрос об обсуждении между главами МИД России и Турции поставок зерна.

По словам Пескова кризис в области продовольствия связан с действиями Киева, который заминировал подходы к черноморским портам и не отгружают оттуда пшеницу.

Относительно последствий санкций Евросоюза для энергетического рынка Песков сказал, что санкции «негативно скажутся для, наверное, всего континента» и «для всего мирового энергетического рынка».

31 мая лидеры стран — членов Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России. Новые ограничения коснутся импорта нефти из РФ, крупнейшего банка страны, государственных СМИ и граждан.