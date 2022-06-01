Кабмин попросят обязать продавцов продуктов указывать стоимость товара за килограмм

Парламент Санкт-Петербурга хочет обязать продавцов продовольственных торговых сетей указывать на ценниках стоимость товара за 1 килограмм или 1 литр. Предложение об этом депутаты Закса направят премьер-министру Михаилу Мишустину, пишет «Интерфакс».

Автор инициативы единоросс Антон Соловьев указывает, что в последнее время производители продуктов заметно уменьшают объем и вес товаров на ценниках.

«Непросто сравнить цены на товары, если их объем установлен не в общепринятых основных единицах измерения, а в дробных величинах --0,92 л, 900 гр, 0,375 кг», — указывает автор.

Соловьев напомнил, что в конце 2020 года в стране утвердили положения о правилах продажи товаров в розницу. Документ обязывает писать на ценниках название товара, цену за единицу или за единицу измерения, например, по весу и длине.

В середине мая Associated Press написало, что ситуация на Украине разогнала инфляцию в Европе и мире, цены на энергоносители, материалы и продукты питания растут невиданными десятилетия темпами.