Швейцария запретила Дании поставки Украине 20 БМП Pirania

Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) Швейцарии отклонил запрос Дании о поставках на Украину 20 БМП Pirania швейцарского производства, сообщает Reuters.

Нейтральная Швейцария требует, чтобы иностранные страны, покупающие швейцарское оружие, запрашивали разрешение на его реэкспорт, лицензии на экспорт выдает SECO. Власти сослались на политику нейтралитета, заключающуюся в том, чтобы не поставлять оружие в зоны конфликтов.

В апреле швейцарское правительство также наложило вето на поставки боеприпасов швейцарского производства, используемых в боевых машинах пехоты, которые Германия отправляет на Украину. Кроме того, была отклонена заявка Польши о поставках оружия и швейцарский МИД попросил Канаду отозвать свой запрос на поставки вооружений из Великобритании в Италию через воздушное пространство Швейцарии.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи глав ДНР и ЛНР. Ряд стран ввели против России санкции и стали оказывать помощь Украине. Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой.

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