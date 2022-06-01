Цена на российский газ для Молдавии снизится в июне с $920 до $880 за 1 тысячу кубометров

Цена за 1 тысячу кубометров российского газа для Молдавии уменьшится в июне с $920 до 880. Об этом сообщил председатель правления газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«Закупочная стоимость энергоносителя в июне составит для АО «Молдовагаз» около $880 за тысячу кубометров с учетом теплотворной способности», — написал Чебан в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что поставки природного газа в Молдавию идут в штатном режиме, согласно условиям контракта с российской компанией «Газпром».

Накануне сообщалось, что Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии утвердило новые цены на газ, в соответствии с которыми тариф для бытовых потребителей вырос на 22,6%.

Днем ранее президент Молдавии Майя Санду сообщила зарубежным послам о своем беспокойстве по поводу роста цен в стране, а также тяжелой ситуации в энергосекторе. По ее словам, все существующие проблемы будут обсуждаться в дальнейшем. Кроме того, власти будут принимать меры по защите населения от экономических потрясений.