Белый дом обвинил Путина в подорожании бензина в США на 60%

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США считают виной президента РФ Владимира Путина рекордный рост цен на бензин в США. Об этом она сообщила на брифинге, передает РИА «Новости».

«Когда мы говорим о нынешних ценах на бензин, это действительно подорожание Путина… Тот факт, что мы наблюдаем рост цен примерно на 60% за последние несколько месяцев, связан с наращиванием сил и его вторжением на Украину», — сказала она.

Ранее сообщалось, что стоимость бензина на автомобильных заправках в США снова обновила исторический рекорд, составив в среднем 4,598 доллара за галлон (3,785 литра).

Цена галлона бензина марки Regular увеличилась на два цента по сравнению с предыдущим днем. Наиболее дорогим топливо оказалось в штате Калифорния. Там галлон топлива в среднем стоит 6,069 доллара.

В ассоциации сообщают, что стоимость дизельного топлива увеличилась до 5,549 доллара за галлон.