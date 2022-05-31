Uniper заявил, что впервые осуществил платеж за газ по новой схеме, предложенной Москвой

Германский энергоконцерн Uniper заплатил в конце мая за российский газ по новой системе, предложенной Москвой; он был осуществлен в евро. Об этом сообщил во вторник портал finanzen.net со ссылкой на компанию.

«Как и другие немецкие и европейские компании, Uniper изменил способ оплаты поставок газа из России. Uniper платит в евро в соответствии с новым платежным механизмом. Процесс был заранее согласован с правительством ФРГ и соответствует предписаниям ЕС», — сообщили в компании.

Ранее в настоящее время распределительное предприятие «Молдовагаз» оплачивает российский газ в евро.

По его словам, «Молдовагаз» не получал от «Газпрома» уведомление о переходе на расчеты в рублях, поскольку Россия не вносила Молдавию в список недружественных стран.

Также председатель правления предприятия заверил, что в данный момент Кишинев производит все текущие платежи по графику.