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Премьер Польши рассказал о планах Евросоюза запретить третьим странам покупать нефть у РФ

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Global Look Press

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил журналистам по итогам саммита ЕС, что в Евросоюзе планируют запретить третьим странам покупать нефть у РФ, передает РИА «Новости».

«Польша и все больше стран Европейского союза громко говорят о так называемых вторичных санкциях. Во-первых, это возможность наложения санкций таким образом, чтобы российская нефть не могла продаваться также в третьи страны, в страны за пределами Европейского союза», — отметил он.

По словам премьер-министра Италии Марио Драги, санкции против РФ в отношении импорта газа и нефти будут действовать очень долго. Однако, при этом, торговые каналы изменятся на многие годы, или даже навсегда.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Евросоюз к концу 2022 года сократит экспорт нефти из России на 92%.

До этого Чехия на саммите Европейского союза (ЕС) в Брюсселе смогла отсрочить для себя эмбарго на поставки нефти из России. Об этом заявил премьер-министр страны Петр Фиалу.

По его словам, в первый день саммита в Брюсселе уже удалось договориться о частичном запрете на нефть из России. Однако исключение сделали лишь для нефти по трубопроводам. Он добавил, что основные проблемы, которые возникали во время заседания 30 мая, удалось устранить.

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