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В Нидерландах заявили, что ограничение поставок газа из России осложнит заполнение хранилищ к зиме

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Yves Herman/Reuters

Нидерландский министр по вопросам климата и энергетической политики Роб Йеттен заявил, что решение российской стороны прекратить поставки газа после отказа компании GasTerra платить по контракту в рублях усложнит восполнение запасов топлива на следующую зиму, пишет информационный портал NL Times.

Министр выразил надежду, что в конечном счете «хранилища будут заполнены вовремя и в достаточном объеме». Для этой цели планируют, в том числе поставлять СПГ из других стран. «Более детальный план будет представлен позднее», — сказал Йеттен.

Ранее 31 мая российский «Газпром» подтвердил полное прекращение поставок газа нидерландскому газовому трейдеру GasTerra. Причиной для прекращения газовых ресурсов стала неоплата в рублях со стороны GasTerra.

«Газпром» полностью остановил поставку газа компании GasTerra B.V. (Нидерланды) в связи с неоплатой в рублях. По состоянию на конец рабочего дня 30 мая «Газпром экспорт» не получил платеж за поставки газа в апреле от компании GasTerra», — уточнили в «Газпроме».

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