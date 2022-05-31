Президент Хорватии заявил, что Путин лишь улыбнется в ответ на новые антироссийские санкции

Хорватский лидер Зоран Миланович заявил, что президент России Владимир Путин лишь улыбнется в ответ на новые санкции, поскольку до сих пор ограничительные меры западных стран не ослабили ни рубль, ни в целом экономику России, пишет РИА «Новости».

«Введите эмбарго и на газ из России. Почему не вводите? К сожалению, санкции не функционируют, может, однажды подействуют. Ни (курс валюты) рубль не упал, ни Россия это финансово не ощутила, а когда почувствует, тогда завершит военный конфликт», — сказал хорватский лидер выступая в честь Дня города Загреба.

Миланович считает, что цену за введение ограничительных мер в отношении России заплатят европейские граждане, а Владимир Путин «будет только удовлетворенно улыбаться».

В ночь на 31 мая лидеры стран Евросоюза достигли соглашения по шестому пакету антироссийских санкций. Новые ограничительные меры вводят эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из России.

Ранее 31 мая Канада ввела санкции против председателя совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алины Кабаевой, а также против еще 21 физического и четырех юридических лиц.