Еврокомиссия отложила запрет экспорта в ЕС сырой нефти из РФ

В Еврокомиссии (ЕК) сообщили, что запрет Евросоюза на закупки сырой нефти в России начнет действовать через полгода после введения санкций, передает ТАСС.

«Ограничения по сырой нефти будут введены с отсрочкой на 6 месяцев, по нефтепродуктам — на восемь месяцев», – говорится в сообщении пресс-службы ЕК.

Там также отметили, что запреты коснутся только танкерных поставок и не ограничат работу нефтепровода «Дружба», который является крупнейшей в мире системой магистральных нефтепроводов.

31 мая глава Европейского совета Шарль Мишель сообщила, что главы государств и правительств стран-членов Евросоюза ночью согласовали шестой пакет санкций против России. Новые ограничения коснутся импорта нефти из России, крупнейшего банка страны, государственных СМИ и граждан.

При этом эмбарго Евросоюза на импорт российского топлива не будет распространяться на Венгрию.