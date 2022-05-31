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Центробанк рассказал о больших рисках высокой инфляции в мировой экономике

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Центральный банк РФ опубликовал обзор, в котором заявил о рисках хронической высокой инфляции в мировой экономике.

«Перспективы глобального роста существенно ухудшились из‑за перебоев с поставками сырья и других логистических проблем, которые вызвали рекордный рост цен на сырьевые ресурсы и продовольственные товары. В результате уже возросшая после пандемии инфляция в мире ускорилась еще больше», — отметили аналитики Банка России.

В ЦБ подчеркнули, что текущий рост инфляции является вызовом для ведущих центральных банков мира и требует от них «более решительного ужесточения денежно-кредитной политики».

«Характер ускорения инфляции оказался более устойчивым по сравнению с первоначальными ожиданиями многих зарубежных центральных банков, и в этих условиях их несколько запоздалая реакция может создать опасность превращения высокой инфляции в хроническую на глобальном уровне», — объяснили там.

Центробанк рассказал, что наблюдает в мировой экономике «нарастающий процесс дезинтеграции», который способен выразиться в формировании валютных и торговых блоков, а также — локальных платежных систем. По мнению регулятора, к этому, в частности, подстегивает санкционная политика в отношении РФ. В качестве примера ЦБ упомянул прецедент заморозки валютной части своих золотовалютных резервов и их возможной конфискации.

Также Банк России упомянул вопрос обострения долговых рисков из-за возможного увеличения стоимости финансирования на глобальных рынках. Это может нести серьезную угрозу для более уязвимых государств.

«Рискам долгового кризиса подвержены не только развивающиеся страны (недавний пример – дефолт Шри-Ланки), но и развитые страны (например, проблема с закредитованными компаниями в США и Европе). На фоне долговых проблем возможны эффекты негативной обратной связи между государственным, финансовым и корпоративным секторами, что может еще больше усугубить риски замедления роста», — пояснили в ЦБ.

Ранее Банк России ввел ограничение на биржевые торги иностранными ценными бумагами, которые были заблокированы международными расчетно-клиринговыми организациями.

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