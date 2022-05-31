Bloomberg: Британия намерена открыть крупнейшее газовое хранилище на фоне энергокризиса

Великобритания может вновь открыть свое крупнейшее хранилище природного газа на фоне энергокризиса в стране. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что власти королевства и британский поставщик газа компания Centrica рассматривают возможность хранения топлива в хранилище Rough, которое было закрыто в 2017 году. Там содержалось порядка 70% всего объема хранящегося в британских ПХГ топлива. В этом хранилище также рассчитывают в будущем хранить водород.

«На фоне преступного вторжения России на Украину разумно рассматривать все возможные варианты для обеспечения безопасности поставок газа, включая будущее газового хранилища, если это потребуется», — заявил представитель правительства Великобритании.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в зоне евро в мае приблизилась к рекорду.

Также сообщалось, что годовая инфляция в Великобритании по итогам апреля выросла до 9%, что стало максимальным показателем за 40 лет наблюдений.