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В Испании рассказали, чем грозит разрыв торговых отношений с Россией

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Andrea Comas/Reuters

Полный разрыв торговых отношений с Россией обошелся бы Испании в 2,4% ВВП, приводит РИА «Новости» данные из экономического бюллетеня Банка Испании.

Согласно самым неблагоприятным прогнозам, в случае разрыва связей с Россией экономика Испании лишится 2,4 процентных пункта. Больше всего страна потеряет от прекращения поставок российских энергоносителей, которое вызовет потерю 0,8-1,4 процентных пункта ВВП в первый год. Отказ Испании от российских нефти и газа скажется на всей экономике и приведет к росту производственных издержек.

Разрыв связей с Россией также подстегнет инфляцию, она может ускориться на 1,7%.

Последствия от прекращения торговых отношений с Россией будут носить временный характер и сойдут на нет, когда Испания обеспечит альтернативные поставки энергоносителей и выйдет на другие рынки сбыта для своих товаров, следует из отчета.

В то же время министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбаре заявил, что правительство Испании поддерживает введение шестого пакета санкций в отношении России, который ЕС согласовал 31 мая. Новые ограничения, в частности, предполагают запрет на импорт более двух третей нефти из России. По словам главы Европейского совета Шарля Мишеля, к концу года под запрет попадет 90% ввозимой в Европу российской нефти.

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