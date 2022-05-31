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Турецкий Denizbank начал принимать карты «Мир» в своих банкоматах

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

В Турции Denizbank с 24 мая стал принимать российские карты «Мир» в своих банкоматах. Об этом изданию HaberTurk заявил топ-менеджер заместитель генерального директора по группе розничных банков Denizbank Айшенур Хикыркыран.

«Продолжая многолетнюю поддержку туризма, мы стремимся залечить раны, нанесенные туриндустрии пандемией коронавируса. Поэтому в мае мы начали принимать карты «Мир» в POS-терминальной и банкоматной сетях и Denizbank, интегрируя их в свою платежную экосистему», — отметил Хикыркыран.

По его словам, благодаря такой интеграции турецкие предприятия смогут быстрее и проще получать средства от туристов из России. То есть формируется важный источник дохода для экономики Турции.

Сеть POS-терминалов Denizbank состоит из 200 устройств, банкоматов же свыше 3,5 тыс. Denizbank стал четвертым банком, который стал принимать карты «Мир» в Турции. До этого к приему российских карт присоединились Ziraat Bankası, Vakıfbank и Iş Bankası.

Ранее во вторник газета «Коммерсант» со ссылкой на генерального директора TEZ TOUR Египет Тамера Саида сообщила, что власти Египта совместно с банками прорабатывают возможность использования в стране карт российской платежной системы «Мир».

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