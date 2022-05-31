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В Эстонии заявили о невозможности внесения в седьмой пакет санкций ЕС поставок газа из РФ

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Vasily Fedosenko/Reuters

Включение в седьмой пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России поставок газа практически невозможно. Об этом заявила премьер Эстонии Кая Каллас перед началом второго дня саммита стран ЕС в Брюсселе.

«После согласования шестого пакета санкций ЕС против России следует приступить к обсуждению седьмого пакета. Однако включение туда запрета на поставки российского газа едва ли возможно», — отметила премьер.

По ее словам, в будущем новые санкции станет все сложнее вводить, так как они будут серьезно затрагивать все страны ЕС. Если раньше санкции наносили урон России, то теперь они коснулись европейцев.

Ранее во вторник основатель аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари в статье для Nikkei Asian Review заявил, что судорожные попытки Евросоюза заменить российские энергоресурсы альтернативными поставками вызывают болезненные перебои на мировом рынке и способствуют росту инфляции.

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