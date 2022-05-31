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Квартиры в Московском регионе могут подорожать на 30% к концу года

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

К концу 2022 года в Москве и Подмосковье квартиры в новостройках и на вторичном рынке могут вырасти в цене на 20-30%. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные Национального рейтингового агентства (НРА).

«На рост стоимости квартир повлияет удорожание стройматериалов, увеличение стоимости лизинга строительного оборудования и его возможный дефицит и повышение зарплат», — отметила аналитик банковских рейтингов НРА Наталья Богомолова.

Эксперты сошлись во мнении, что рост цен на жилье продолжится, если текущая программа льготной ипотеки по 9% окажется действенной. В противном случае продажи будут падать и какого-либо существенного роста цен не будет.

Аналитики посчитали, что многие застройщики временно приостановили ввод новых проектов на строительном рынке. Это позволило удержать цены от снижения в отдельных сегментах. Однако высокой инвестиционной привлекательности, которая была в 2020 и 2021 году, пока не ожидается.

29 мая «Известия» сообщили, что спрос на жилье в России в апреле текущего года упал в среднем по стране на 65%, сейчас на рынке недвижимости много невостребованных объектов, в том числе в Москве.

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