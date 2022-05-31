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Nikkei: стремление Европы снизить закупки газа из РФ усиливает глобальную конкуренцию

Аналитик Хари: попытки ЕС отказаться от российских энергоресурсов дорого обходятся миру

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Jae C. Hong/AP

Основатель аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари в статье для Nikkei Asian Review заявил, что судорожные попытки Евросоюза заменить российские энергоресурсы альтернативными поставками вызывают болезненные перебои на мировом рынке и способствуют росту инфляции.

Стремление Европы снизить закупки газа из России будет вызывать глобальную конкуренцию за ограниченный доступный СПГ до тех пор, пока не будут введены в эксплуатацию новые мощности, что может занять годы.

«И в этом заключается заблуждение, которому, по-видимому, поддались западные лидеры и комментаторы, призывающие азиатские страны бежать от России: закупка нефти и газа, большая часть которых осуществляется по долгосрочным контрактам, чтобы гарантировать стабильные объемы и цены, означает покупку в супермаркете, где можно отказаться от одного фирменного продукта и просто взять другой», — пишет Хари.

Это опасное заблуждение уже укоренилось в Европейском Союзе, который принял подход «действуй сейчас — подумай позже» к санкциям. Также, считает автор, показательно то, что ЕС так не смог найти единодушия среди своих 27 стран-членов по поводу поэтапного отказа от импорта российской нефти.

Ранее Экономист Каленков заявил о дефиците бюджетов стран ЕС при отказе от энергоресурсов из РФ.

Лидеры стран Евросоюза согласовали запрет на импорт более двух третей нефти из России. Это политическое решение, за которым должна последовать техническая процедура. Только после ее завершения решение вступит в силу.

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