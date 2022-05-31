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Финансист рассказал о пути закупки хлеба у России в обход валютных ограничений

Аналитик Тузов: Союз экспортеров зерна предложил путь закупки хлеба у России в обход валютных ограничений

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов в беседе с агентством «Прайм» рассказал о пути закупки хлеба у России в обход валютных ограничений.

Уже сейчас РФ ограничила экспорт зерна на фоне резкого увеличившегося спроса. С возникновением трудностей с получением оплаты от покупателей Союз экспортеров зерна обратился в ЦБ РФ с предложением обеспечить рублевую ликвидность крупнейшим покупателям российского зерна — Турции, Египту, Ирану и Саудовской Аравии.

«Нельзя выделять отдельный ресурс как ключевой для обменной стоимости рубля к иностранной валюте. Скорее, это будет корзина экспортных ресурсов, которые можно купить только за рубли», — полагает Тузов.

По словам аналитика, страны ЕАЭС, в свою очередь, в ответ на ограничение Россией экспорта зерна резко увеличили закупку муки и изделий из нее.

Ранее Тузов назвал условие, при котором закончится доминирование доллара.

Сообщалось, что страны «Большой семерки» договорились создать «зерновой альянс», чтобы, как заявляют члены G7, предотвратить проблемы с поставками продовольствия и блокадой украинских портов со стороны России.

Также министерство аграрной политики Украины призвало крупнейших мировых поставщиков зерна объединиться в «зерновой ОПЕК» ради защиты их интересов без участия России.

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