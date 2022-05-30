В Литве рассказали об обязательном пункте в новом пакете санкций Евросоюза против РФ

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил журналистам, что в новом пакете санкций Евросоюза против РФ должен быть пункт об обязательном введении эмбарго на приобретение российского газа, передает ТАСС.

«Мы будем стремиться к тому, чтобы в седьмой пакет санкций был включен газ. <...> Вопросы тарифов и эмбарго определяются неэкономическими мотивами. Они должны решаться с принципиальных позиций», — сказал он.

Науседа подчеркнул, что принципиальность необходима, поскольку Евросоюз «имеет дело не с экономическим партнером».

Ранее руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры государств Евросоюза вряд ли смогут на саммите 30-31 мая согласовать шестой пакет санкций против России, в который входит эмбарго на импорт российской нефти.

Страны Евросоюза обсуждают предложение Еврокомиссии о запрете на поставки российской нефти в ЕС морским путем к концу текущего года. При этом предполагается сделать исключение для нефти, которая поставляется по российскому трубопроводу «Дружба». Этот газопровод снабжает Венгрию, Словакию и Чехию.