Греция стала основным перевозчиком нефти из России в обход санкций

Греческие танкеры стали главными перевозчиками российской нефти, пока Европейский союз (ЕС) пытается свести к единому знаменателю вопрос об эмбарго на сырье из России. Об этом сообщает издание Anadolu.

В издании отметили, что Греция помогает России в установлении новых рекордов по доходам от продажи нефти.

По данным Vortexa, экспорт нефти из России сейчас находится на среднем уровне. Это 3,6 млн баррелей в сутки, что на 400 тыс. баррелей выше среднесуточного объема первого квартала 2022 года.

В публикации указали, что сейчас в греческие порты поступает около 900 тыс. баррелей нефти в сутки. Кроме того, Греция перевозит около 63% нефти из России, что делает эту страну важным транспортным узлом.

Ранее в понедельник Reuters сообщил, что ЕС захотел ввести частичное эмбарго на поставки нефти из России в новом проекте санкций.