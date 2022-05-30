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Турция, Черногория и Гренада могут выдать россиянам паспорт при покупке недвижимости

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Depositphotos

У россиян осталось три страны, где за приобретение жилья можно получить паспорт: Турция, Черногория и Гренада. Об этом РБК заявила руководитель департамента по связям с общественностью Henley & Partners Switzerland AG Полина Кулешова.

«Саму программу сильно критиковали, поскольку правительством не проводились должные проверки на благонадежность кандидатов, а к держателям таких паспортов относятся с подозрением. Но тем не менее эта программа открыта для россиян», — отметила Кулешова.

Чтобы получить паспорт Турции, необходимо инвестировать минимум $250 тыс. в недвижимость. При этом правительство страны уже заявило, что с 13 июня минимальное значение будет поднято до $400 тыс. Однако гражданство Турции дает право жить на территории страны, открывать банковские счета и вести бизнес.

Для получения гражданства Черногории необходимо инвестировать в одобренные правительством девелоперские проекты коммерческой недвижимости (отели) — €250 тыс. на севере и €450 тыс. на юге страны. Основным плюсом гражданства этой страны является возможность жить, работать и вести бизнес в стабильной стране с приятным климатом.

Гренада выдаст россиянину паспорт своей страны в случае, если будет сделан невозвратный взнос в Национальный фонд преобразования Гренады, либо куплена недвижимость в одобренном проекте. Минимальная сумма – $220 тыс. Положительным моментом может стать безвизовый въезд в более чем 140 стран мира, включая страны Шенгенской зоны, Великобританию и Китай.

В начале мая эксперты аналитического центра EU Tax Observatory сообщили, что россияне стали владеть 3% недвижимости в Дубае на сумму $3,3 млрд.

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