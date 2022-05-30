WP: Венгрия все еще срывает планы ЕС по отказу от российской нефти

Евросоюз снова не смог прийти к соглашению по плану отказа от российской нефти на переговорах 30 мая из-за позиции Венгрии, пишет The Washington Post.

По данным газеты, этот вопрос теперь угрожает «затмить» двухдневный саммит Евросовета, посвященный военной операции на Украине, который пройдет ​​в Брюсселе.

«В течение нескольких недель 27 государств-членов пытались найти способ отказаться от российской энергии и ограничить основной источник доходов Кремля. Но переговоры застопорились из-за возражений, в первую очередь со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который настаивал на том, чтобы у него было больше времени и денег для модернизации нефтяной инфраструктуры его страны, не имеющей выхода к морю», — подчеркивается в материале.

По словам чиновников и дипломатов ЕС, несмотря на готовность союза пойти на уступки Венгрии и другим странам, которые по-прежнему сильно зависят от российской нефти, Орбан продолжает «настаивать на большем».

Согласно проекту ЕС, последнее предложение предусматривало запрет на морские поставки, но исключало эмбарго на поставки по трубопроводу, что позволяло сохранить потоки нефти из России в несколько стран ЕС, включая Венгрию. Но для Орбана этого было недостаточно, отмечает газета.

Ранее в Европарламенте предложили лишить Венгрию права влиять на решение по эмбарго.