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В ЕС захотели ввести эмбарго на поставки нефти из России по морю

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Европейский союз (ЕС) захотел ввести частичное эмбраго на поставки нефти из России в новом проекте санкций. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на проект декларации.

«Представители стран ЕС не смогли согласовать полное эмбарго на поставки российской нефти в европейские страны, но договорились о запрете на импорт нефти из России по морю», — отметили в публикации.

В агентстве указали, что новая встреча стран ЕС будет 30 мая. Там ее участники будут пытаться договориться о деталях шестого санкционного пакета. В частности, будет обсуждаться запрет работы российских вещательных компаний на территории ЕС, а также заморозка средств ряда россиян.

Reuters уточнил, что предложение на эмбарго нефти из России по морю внесла Еврокомиссия (ЕК). Такая мера должна позволить Венгрии, Словакии и Чехии покупать нефть у России по «Дружбе» до тех пор, пока не будут найдены новые источники поставок.

29 мая Reuters со ссылкой на источник в институтах ЕС в Брюсселе сообщил, что комитет постоянных представителей 27 стран Евросоюза (КОРЕПЕР) не сумел достичь компромиссного решения по вопросу облегченной версии нефтяного эмбарго в отношении России в ходе экстренной встречи перед саммитом ЕС.

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