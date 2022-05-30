Курс доллара опустился ниже 62 рублей, евро — ниже 63 рублей

Курс рубля днем 30 мая увеличивал темпы роста, в результате курс евро падал ниже 63 руб., а американского доллара — ниже 62 руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информацию Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 13.28 мск падал на 4,97 руб., до 61,73 руб. При этом евро становилось ниже на 6,31 руб., до 63,38 руб., свидетельствуют данные Мосбиржи.

При этом минутами ранее курс евро падал до 62,81 руб.

13 мая курс евро во время торгов Мосбиржи упал ниже 65 руб. впервые с июня 2017 года. В начале торгов евро опускался до 64,95 руб.

ЦБ России разрешил банкам с 20 мая продавать гражданам без ограничений любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов и евро.

Также российский регулятор смягчал временный порядок операций с наличной валютой, возобновив возможность для банков продавать наличную валюту гражданам, поступившую в их кассы с 9 апреля, и разрешив гражданам с открытыми валютными счетами получить наличными не только доллары, но и евро.