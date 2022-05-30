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ЦБ ограничил торги иностранными акциями, заблокированными международными депозитариями

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Банк России с 30 мая ограничил биржевые торги иностранными ценными бумагами, которые были заблокированы международными расчетно-клиринговыми организациями, кроме ценных бумаг иностранных эмитентов, чья основная деятельность приходится на Россию, говорится в сообщении регулятора.

Мера направлена на защиту прав и интересов инвесторов и минимизацию их рисков, подчеркнули в ЦБ.

Ранее Банк России разрешил российским резидентам вносить средства в уставный капитал иностранных компаний при соблюдении ряда условий, говорится в сообщении на сайте регулятора.

В Центробанке отметили, что российские резиденты смогут оплачивать доли, вклады и паи в имуществе нерезидентов и делать взносы в пользу иностранцев по договору простого товарищества без разрешения регулятора при соблюдении ряда условий.

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