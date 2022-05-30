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The Asahi: санкции против России могут затронуть 15 тысяч японских компаний

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Eugene Hoshiko/AP

Японские санкции в отношении России из-за ситуации на Украине могут нанести разной степени ущерб 15 тысячам японским компаний, сообщает газета The Asahi.

Издание отмечает, что в первую очередь это связано с ограничительными мерами на экспорт и импорт. Вводя санкции против России, Япония руководствовалась предыдущим опытом применения ограничений в отношении КНДР из-за ракетно-ядерной программы. Но негативный эффект от санкций в отношении России оказался значительно выше.

В материале говорится, что одной из важнейших задач для Японии одной в настоящее время является сдерживание Китая. Поэтому, за счет антироссийских санкций, Токио рассчитывает укрепить сотрудничество с Западом для противодействия Пекину.

После начала спецоперации РФ на Украине ряд стран, в том числе США, Япония, Канада и страны Евросоюза, ввели против России санкции, а также заморозили российские активы.

Ранее японский Минфин сообщил, что импорт товаров из России в Японию в апреле 2022 года вырос на 67,3%.

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