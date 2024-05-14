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В России резко подскочили продажи препаратов против диабета с семаглутидом

«Герофарм»: продажи препаратов против диабета с семаглутидом установили рекорд

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Depositphotos

В России подскочили продажи инъекционных препаратов против диабета с действующим веществом семаглутид. По итогам первого квартала объем реализации товара превысил показатель за весь 2023 год, сообщает ТАСС со ссылкой на данные фармкомпании «Герофарм».

Во многом такой скачок продаж обусловлен выходом на рынок нового препарата «Семавик», который является аналогом датского «Оземпика», отметил глава «Герофарма» Петр Родионов. По его словам, в январе — марте на «Семавик» пришлось 69% продаж.

«Что повлияло на повышение спроса, так это понятные каналы сбыта. В прошлом году «Оземпик» покупали с рук. Цены были 20-40 тыс. рублей за упаковку. Сейчас в любой аптеке препарат стоит 5-6 тыс. рублей», — отметил Родионов.

До этого в России зафиксировали резкий рост спроса на ботокс и его аналоги. В первом квартале продажи препаратов группы ботулотоксинов взлетели на 139% в упаковках и на 123% в денежном выражении.

Ранее сообщалось, что японская фармкомпания Kobayashi Pharmaceutical потеряла $24 млн из-за скандала с пищевыми добавками.

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