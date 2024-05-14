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В ФСБ рассказали о сотрудничестве с иностранными спецслужбами

ФСБ поддерживает партнерские отношения с более 260 иностранными спецслужбами

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Кандидат на пост главы ФСБ России Александр Бортников заявил, что ведомство в настоящее время поддерживает партнерские отношения с 263 спецслужбами из 122 государств. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ФСБ уполномочена решать вопросы с партнерскими спецслужбами многих государств мира.

До этого Бортников заявил, что ведомство уделяет существенное внимание вопросам, связанным с преступлениями, которые совершаются мигрантами.

Он также добавил, что деятельность зарубежной агентуры в России представляет серьезную угрозу безопасности страны. ФСБ в своей работе исходит из этого.

До этого замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил, что Россия работает с партнерами из Центральной Азии над тем, чтобы миграционная сфера не имела лазеек для проникновения террористической идеологии.

14 мая власти Костромской области ввели запрет на работу мигрантов в такси.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил важность знания русского языка для приезжающих иностранцев.

Ранее Бортников провел заседание Федерального оперативного штаба.

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