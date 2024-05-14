Ребенок нашел боевую гранату возле частного дома в Подмосковье

В Сергиевом Посаде спасатели обезвредили боевую гранату, пролежавшую в земле почти 80 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале ГКУ МО «Мособлпожспас».

Опасную находку обнаружил ребенок, который играл во дворе частного дома, он сообщил о подозрительном предмете отцу, тот немедленно вызвал экстренные службы.

Спасатели и саперы, прибывшие на место, идентифицировали боеприпас как гранату времен Великой Отечественной войны. Боеприпас вывезли на полигон и обезвредили.

До этого сообщалось, что в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края ребенок нашел боевую гранату около населенного пункта. Опасный предмет обнаружил школьник в поселке Пятигорский. На место были вызваны экстренные службы. Как сообщил глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко, правоохранительные органы устанавливают, как граната оказалась на территории. Пострадавших нет.

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