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Центральному аппарату СК РФ передали дело о падении автобуса в реку в Петербурге

СК РФ: дело об упавшем в Мойку автобусе передали в центральный аппарат ведомства

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«Газета.Ru»

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился передать уголовное дело о падении пассажирского автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге в центральный аппарат ведомства. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале СК РФ.

В заявлении отмечается, что 14 мая Бастрыкин провел совещание по вопросам расследования преступлений в сфере реализации национальных проектов. Кроме того, глава ведомства заслушал доклад исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу Олега Бобкова о расследовании упомянутого уголовного дела.

«По результатам заслушивания глава ведомства принял решение о передаче материалов дела в производство следователей центрального аппарата СК РФ», — говорится в сообщении.

Днем 10 мая пассажирский автобус рухнул в реку Мойку с Поцелуева моста в центре Санкт-Петербурга. Водитель транспортного средства Рахматшох Курбонов не справился с управлением, в результате чего машина протаранила несколько легковых автомобилей и упала в воду.

Через два дня Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал мужчину до 9 июля. Всего в результате ДТП пострадали девять человек, семерых из них спасти не удалось.

Ранее суд отправил в СИЗО представителя компании-перевозчика, которой принадлежал упавший в реку Мойку автобус.

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